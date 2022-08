Stiri pe aceeasi tema

- Provocari acceptate, frici invinse, distracție la cote intense și povești emoționante de viața, așa poate fi descrisa cea de-a noua ediție a emisiunii Splash! Vedete la apa. Alina Petre si Dima Melnic sunt cei doi concurenti care s-au calificat in finala saptamanii, difuzata duminica. In seara aceasta,…

- Unii dintre foștii concurenți de la Asia Express și-au dat intalnire in seara aceasta la Splash! Vedete la apa. Adriana Trandafir impreuna cu fiica ei, Maria Speranța, Eliza Natanticu, Francesco Paglieri, Cucu de la Noaptea Tarziu și Emi au concurat in seara aceasta pentru premiul cel mare. Iata cine…

- Inca o ediție Splash! Vedete la apa s-a incheiat, iar așa cum e regulamentul, exista doi caștigatori care vor merge mai departe in finala saptamanii. Cine au fost cei care merg mai departe in competiția de la Antena 1.

- Iata ca cea de-a cincea ediție de la Splash! Vedete la apa, sezonul 5, și-a ales caștigatorii. A fost o surpriza mare cand s-a aflat ca doi dintre concurenți au ieșit la egalitate, iar in marea finala a saptamanii vor merge 3 concurenți.

- Banel Nicolița (37 de ani), fostul fotbalist al celor de la FCSB, a caștigat ediția din aceasta saptamana a emisiunii „Splash! Vedete la apa”, de pe Antena 1. Banel a triumfat in cadrul celei de-a patra ediții „Splash! Vedete la apa!”. In emisiunea in care 6 vedete se intrec in sarituri spectaculoase…

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe p

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe platforma aflata la 7 metri inalțime.

- A venit și cel mai așteptat moment al primei ediții din noul sezon al emisiunii Splash! Vedete la apa. Toți concurenții au dat ce au avut mai bun și, indiferent daca sariturile lor au fost sau nu reuștte, au fost cu toții apreciați și incurajați atat de public, cat și de membrii juriului. Iata cine…