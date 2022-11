Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a noua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 18 a fost una cu provocari, dar și cu transformari inedite, iar concurenții s-au luptat sa interpreteze personajele din intreaga lume și sa primeasca punctajul cel mai mare din partea juriului. Iata cine sunt caștigatorii din aceasta seara!

- Cea de-a opta ediție a emisiunii Te cunosc de undeva al sezonului 18 a fost una cu multe transformari diverse, care i-a adus pe scena pe mulți dintre cei mai cunoscuți artișit ai lumii, insa doar un cuplu de concurenți a fost caștigator. Iata cine sunt aceștia, dupa ce Ozana Barabancea a folosit bonusul…

- Cea de-a șaptea ediție a noului sezon de la Te cunosc de undeva a fost plina de surprize și momente speciale. Cine sunt caștigatorii din aceasta seara. Au reușit sa le aduca emoție in suflete juraților! In aceasta seara nu a fost acordat bonsul de 100 de puncte.

- Cine a caștigat cea de-a șasea ediție a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18. Aurelian Temișan a fost juratul care a acordat cele 100 de puncte și a stabilit, astfel, topul clasamentului. Care au fost caștigatorii, dar și cine s-a clasat pe ultimul loc. Iata cum au fost jurizați concurenții.

- In a doua ediție, din data de 17 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, a sosit momentul jurizarii pentru Emi și Cuza dupa ce s-au transformat in Hussain Al Jassmi și au cantat piesa „Boshret Kheir”. Cei doi au facut senzație pe scena Te cunosc de undeva, iar jurații au ramas…

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.

- In cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu au facut un show excepțional. Cei doi soți s-au transformat in Cardi B și J Balvin și au interpretat piesa ”I Like It”.

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Queen și au interpretat faimoasa piesa „I want to break free”. Vizibil uimiți de calitațile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat in picioare și au cantat alaturi de…