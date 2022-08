Stiri pe aceeasi tema

- A cincea ediție a emisiunii Splash! Vedete la apa a fost una plina de surprize, momente amuzante, ale caror protagonisti au fost Nea Marin si Catalin Cazacu, dar si multe emoții, in seara competiției. Totodata, a avut loc o premiera: s-au calificat trei concurenți in finala saptamanii, nu doi asa cum…

- Iata ca cea de-a cincea ediție de la Splash! Vedete la apa, sezonul 5, și-a ales caștigatorii. A fost o surpriza mare cand s-a aflat ca doi dintre concurenți au ieșit la egalitate, iar in marea finala a saptamanii vor merge 3 concurenți.

- Banel Nicolița (37 de ani), fostul fotbalist al celor de la FCSB, a caștigat ediția din aceasta saptamana a emisiunii „Splash! Vedete la apa”, de pe Antena 1. Banel a triumfat in cadrul celei de-a patra ediții „Splash! Vedete la apa!”. In emisiunea in care 6 vedete se intrec in sarituri spectaculoase…

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe platforma aflata la 7 metri inalțime.

- Cea de-a treia ediție de la Splash! Vedete la apa, sezonul 5, și-a ales caștigatorii. Doar doi concurenți dintre cei care au sarit in ediția difuzata pe 13 august 2022 se califica in finala saptamanii.

- Cea de-a doua ediție a emisiunii Splash! Vedete la apa a fost plina de momente copleșitoare, insa și de multe zambete – unele dintre ele asigurate de cuplul comic format din Paula Chirila și Romica Țociu.

- Paula Chirila si Romica Tociu revin in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, difuzat in curand la Antena 1, in rolul cuplului comic.„Eu mi-aș dori ca in acest sezon sa vad juriul in costume de baie, executand acele sarituri pe care ei le jurizeaza. Pe Clara sigur o voi vedea sarind, pentru ca ea…