Stiri pe aceeasi tema

- In ediția a 6-a, din data de 15 octombrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Pikotaro și au interpretat piesa ”Ppap”. A fost momentul de umor al serii.

- Cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva a fost una dintre cele mai spectaculoase de pana acum. Concurenții au avut transformari din ce in ce mai surprinzatoare, iar progresul lor se vede de la o ediție la alta. Deși au fost multe prestații incredibile, caștigatorii emisiunii sunt doar…

- In a doua ediție, din data de 17 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, a sosit momentul jurizarii pentru Emi și Cuza dupa ce s-au transformat in Hussain Al Jassmi și au cantat piesa „Boshret Kheir”. Cei doi au facut senzație pe scena Te cunosc de undeva, iar jurații au ramas…

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.

- In cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu au facut un show excepțional. Cei doi soți s-au transformat in Cardi B și J Balvin și au interpretat piesa ”I Like It”.

- Ozana Barabancea se afla de 10 ani la masa juriului la „Te cunosc de undeva!”, emisiune difuzata de Antena 1. Dupa 18 sezoane, producatorii au decis ca artista sa nu mai fe profesoara de canto a vedetelor participante, ci doar jurat, alaturi de Aurelian Temișan, Andreea Balan și Cristi Iacob.„De 10…

- In prima ediție, din data de 10 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Emilian și WRS s-au transformat in Queen și au interpretat faimoasa piesa „I want to break free”. Vizibil uimiți de calitațile celor doi concurenți, jurații s-au ridicat in picioare și au cantat alaturi de…

- Ediția de aseara Chefi la cuțite s-a impus din nou ca lider de audiența. Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 și 54 de ani, Antena 1 a fost aseara, in intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:25 – 23:54), lider de…