- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta ediție de la Te cunosc de undeva! 8 aprilie 2023. Desigur ca și colegii lor i-au ajutat sa ocupe aceasta poziție.

- In cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva, sezonul 19. Misha și Amna s-au transformat in Jennifer Lopez & Maluma și au cantat "Pa Ti". Jurații s-au bucurat de moment și au marturisit ca cele doua au facut un show spectaculos in platou.

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, difuzata pe Antena 1, Emilian și WRS s-au transformat in Modern Talking și au interpretat faimoasa melodie „Cheri Cheri Lady”. Andreea Balan a ramas impresionata de momentul lor și a fost prima care a vorbit despre…

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Nicole Cherry si Juno au avut o transformare spectaculoasa. Cei doi au deschis emisiunea din aceasta seara cu o melodie a lui Justin Timberlake. Iata cum au fost jurizați cei doi artiști de catre Mihai Petre și…

- Prima ediție a competiției Te cunosc de undeva a inceput cu forțe proaspete și o dorința arzatoare a concurenților de a face spectacol. Insa, la final doar o echipa a primit titlul de caștigatoare a acestei ediții. Votul a fost strans, iar emoțiile concurenților au fost mari.

- Dupa opt momente spectaculoase care au adus atat emoție, cat și buna dispoziție pe chipul juraților și a telespectatorilor, notele au fost acordate. Punctele concurenților de la canapea au fost, insa, cele care au facut diferența in aceasta prima ediție din sezonul 19.

- Telespectatorii vor avea parte de o noua surpriza sambata, 1 aprilie 2023. Show-ul muzical Te cunosc de undeva revine pe micile ecrane, cu concurenți pe proporții, care vor face spectacol de la ediție la ediție. Iata cine sunt aceștia și cine revine in lumina reflectoarelor.

- Mihai Petre este noul jurat de la Te cunosc de undeva! Cum a reacționat celebrul dansator atunci cand a auzit propunerea. Cum se simte pe platourile de filmare, dar și cum a fost primit de ceilalți jurați.