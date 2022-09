Stiri pe aceeasi tema

- Distracția e in toi in culisele transforming show-ului Te cunosc de undeva! in cea dea doua ediție. Concurenții au pus in discuție momentului cuplului format și Eliza și Cosmin Natanticu și au incercat sa identifice veriga slaba a echipei. Discuțiile lor au starnit hohote de ras.

- In a doua ediție, din data de 17 septembrie 2022, a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, a sosit momentul jurizarii pentru Emi și Cuza dupa ce s-au transformat in Hussain Al Jassmi și au cantat piesa „Boshret Kheir”. Cei doi au facut senzație pe scena Te cunosc de undeva, iar jurații au ramas…

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.

- In cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu au facut un show excepțional. Cei doi soți s-au transformat in Cardi B și J Balvin și au interpretat piesa ”I Like It”.

- A venit și cel mai așteptat moment al primei ediții din noul sezon al emisiunii Splash! Vedete la apa. Toți concurenții au dat ce au avut mai bun și, indiferent daca sariturile lor au fost sau nu reuștte, au fost cu toții apreciați și incurajați atat de public, cat și de membrii juriului. Iata cine…

- Transformarile din Finala Te cunosc de Undeva! nu au fost deloc ușoare, iar la machiaj au fost surprinse reacțiile sincere ale tuturor! De cand au primit tema transformarilor, concurenții au știut ca va fi o mare provocare pentru ei!

- Concurenții au reușit sa faca publicul sa vibreze pe energia puternica a show-ului! Oamenii de acasa au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire pentru semifinala, la machiaj și costume pentru gala din 2 iulie 2022.

- Alexia Talavutis si Dima Trofim au caștigat a opta gala Te cunosc de Undeva! din 25 iunie 2022. Cei doi au interpretat Prince, cu celebra melodie "Kiss". Cum arata clasamentul celei de-a opta gale a sezonului 17 de Te cunosc de undeva!