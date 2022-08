Stiri pe aceeasi tema

- A venit și cel mai așteptat moment al primei ediții din noul sezon al emisiunii Splash! Vedete la apa. Toți concurenții au dat ce au avut mai bun și, indiferent daca sariturile lor au fost sau nu reuștte, au fost cu toții apreciați și incurajați atat de public, cat și de membrii juriului. Iata cine…

- In curand, emisiunea „Splash! Vedete la apa” va reveni pe micile ecrane din Romania. In aceste zile, au loc ultimele antrenamente și filmari pentru show-ul care urmeaza sa fie difuzat de Antena 1. Concurenții celui de-al cincilea sezon al competiției se pregatesc pentru marea provocare. Nu acesta este,…

- Aflata la filmarile „Splash! Vedete la apa”, Laurette a rememorat episodul in care a fost la un pas sa se inece. Ea a participat fara sa știe sa inoate. In timpul filmarilor pentru cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apa“, show ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, Laurette…

- Filmarile pentru prima ediție a emisiunii „Splash! Vedete la apa“ au coincis cu ziua de naștere a Ramonei Olaru. Din acest motiv, prezentatoarea a absentat motivat de la bazinul Olimpic de la Bacau, iar rolul ei a fost preluat de Diana Munteanu, care s-a bucurat sa faca echipa cu Monica Birladeanu si…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand va fi difuzat la TV show-ul „Splash! Vedete la apa”. In timp ce filmarile la noul sezon al emisiunii sunt in toi, cu vedetele testandu-și deja curajul și sarind in apa de la platformele bazinului olimpic de la Bacau, s-au aflat numele primilor 18 concurenți care participa…

- A inceput numaratoarea inversa pentru emisiunea „Splash! Vedete la apa“! Din 11 august, joi si vineri, de la 20:30 si sambata si duminica, de la 20:00, la Antena 1, zeci de personalitați, care activeaza in domenii cu totul diferite, isi vor demonstra abilitatile in privinta sariturilor in apa, dar,…

- Gravitatia vine cu distractia vara aceasta, in cel mai nou sezon Splash! Vedete la apa, show ce va avea premiera in curand la Antena 1. Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Marin si Natanticu sunt juratii care vor nota atent prestatiile concurentilor la Splash! Vedete la apa.

- Un nou sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apa” va incepe in curand la Antena 1. Zeci de personalitați, care activeaza in domenii cu totul și cu totul diferite, vor fi provocate de antrenorii competitiei sa isi demonstreze abilitatile in ceea ce privesc sariturile in apa, dar, mai ales, vor incerca…