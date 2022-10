Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo si lui Liviu Teodorescu un personaj pe cat de savuros, pe atat de greu de impersonat. Artistii s-au intors aproape 100 de ani in timp pentru a se transforma in Carmen Miranda – Mama eu quero,…

- Cea de-a doua ediție a sezonului cu numarul 18 Te cunosc de undeva a venit cu multe surprize atat pentru jurați, cat și pentru concurenți. Au avut parte de transformari spectaculoase. Iata cine a caștigat ediția din aceasta seara.

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat publicul in picioare in a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18. S-au transformat in Pindu și Lora și au interpretat piesa „Un trandafir crește la firida me.” Ce au spus jurații despre momentul celor doi.

- In cea de-a doua ediție a emisiunii Te cunosc de undeva, Sezonul 18, Eliza și Cosmin Natanticu au facut un show excepțional. Cei doi soți s-au transformat in Cardi B și J Balvin și au interpretat piesa ”I Like It”.

- Prima ediție a noului sezon de la Te cunosc de undeva a venit cu multe surprize pentru jurați. Iata cine sunt caștigatorii din aceasta seara. Chiar și ceilalți concurenți au recunoscut ca ei meritau titlul de „invingatori”.

- Liviu Teodorescu s-a intors la Te cunosc de undeva! alaturi de Jo. Cei doi au avut de munca inca de la prima transformare, caci ”Ruli” a ales sa ii transforme in Jason Derulo și Nicki Minaj in prima ediție a sezonului 18.

- „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1, ce va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, aduce pe scena o noua serie de artisti, iar spectacolul va continua si in culise. Imediat dupa difuzarea unei gale, Zarug ii va invita pe telespectatori…

- Transforming show-ul Te cunosc de undeva! a ajuns la majorat! Cel de-al 18-lea sezon al show-ului de la Antena 1 aduce pe scena o noua serie de artisti #NascutiPentruSpectacol. Provocari majore, transformari majore si surprize majore sunt doar cateva dint