- CRBL și Radu Țibulca s-au transformat in aceasta ediție de la Te cunosc de undeva! in Screamin Jay Hawkins și au caștigat gala cu piesa „I put a spell on you”, care le-a ieșit foarte bine.

- Nicole Cherry și Juno au reușit sa convinga nu unu, ci doi jurați ca transformarea lor in Charlie Chaplin a fost fara cusur. Iata care a fost reacția emoționata a concurenților de la Te cunosc de undeva! sezonul 19.

- Ediția numarul opt de la Te cunosc de undeva a fost plina de surprize pentru concurenți. Echipa caștigatoare a fost formata din Valentin Sanfira și Codruța Filip, avand punctajul de 73 de puncte, in urma prestației lor.

- Ediția cu numarul șapte a emisiunii Te cunosc de undeva a luat sfarșit. Chiar daca toate echipele au facut un show de proporții și i-au incantat pe jurați, doar una dintre ele a reușit sa ajunga pe primul loc. Ei bine, Ozana Barabancea a venit in ajutorul lor și le-a oferit bonusul de 100 de puncte.

- Concurenții care au caștigat ediția cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva! sunt primii din istoria emisiunii care reușesc sa obțina un astfel de punctaj. Atat jurații, care le-au acordat punctaj maxim, cat și ceilalți concurenți au fost incantați de prestația lor așa ca le-au acordat in unanimitate…

- Sambata seara a avut loc o noua ediție a emisiunii Te cunosc de Undeva. A fost o seara plna de momente de senzație dar și unele care i-au facut pe toți cei din platou sa rada cu lacrimi. Dupa ce toți concurenții au urcat pe scena, a urmat votul juriului care a decis cine merita sa primeasca titlul i

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut momentul cel mai apreciat de jurați in aceasta ediție de la Te cunosc de undeva! 8 aprilie 2023. Desigur ca și colegii lor i-au ajutat sa ocupe aceasta poziție.

- Telespectatorii vor avea parte de o noua surpriza sambata, 1 aprilie 2023. Show-ul muzical Te cunosc de undeva revine pe micile ecrane, cu concurenți pe proporții, care vor face spectacol de la ediție la ediție. Iata cine sunt aceștia și cine revine in lumina reflectoarelor.