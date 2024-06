Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii s-au reunit in primele ședințe, dupa alegerile locale și europarlamentare. Dupa ce au analizat rezultatele, liderii PNL au concluzionat, raportandu-se la precedentele alegeri locale, ca stau mult mai bine decat se așteptau. In total, PNL are aproape 38% dintre primarii din Romania, un scor…

- Primarul Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), Astrid Fodor, ramane in functie dupa alegerile locale, potrivit rezultatelor numaratorii paralele ale candidatului independent de pe locul doi, Alexandru Gavozdea, dar si ale PNL.

- Astazi, 09 iunie 2024, au loc alegerile in Romania. Pana la ora 13.00, la nivelul judetului Constanta, au votat 130.645 de alegatori, echivalentul unui procent de 21,24 , potrivit datelor ROAEP. La nivelul judetului Tulcea, au votat 43.784 de votanti, echivalentul unui procent de 23,55 . La alegerile…

- Astazi, 27 aprilie, Maria Petrariu, primarul comunei Vanatori-Neamț, alaturi de echipa sa de la Consiliul Local și-au depus oficial candidaturile la Biroul Electoral de Circumscripție. La eveniment au participat și primarul Daniel Harpa, candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean,…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, a declarat ca PNL este obligat sa aiba un candidat la alegerile prezidențiale, deoarece este un partid istoric, cu bazon. Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a vorbit despre alegerile prezidențiale. Liberalul a spus ca PNL este obligat sa aiba un candidat…

- PSD ii face o surpriza neplacuta președintelui Klaus Iohannis și transfera de la Forumul Democrat al Germanilor din Romania, formațiune foarte apropiata de Iohannis. Corina Bokor, viceprimarul Sibiului, a trecut la PSD, asta dupa ce nu a mai prins lista de consilieri a FDGR pentru Primaria Sibiu. ”Viceprimarul…

- Alegerile locale din 9 iunie aduc mișcari nemaiintalnite pe scena politica romaneasca. La Maramureș, in premiera pentru Romania, președintele Consiliului Județean Maramureș a anunțat ca nu mai candideaza pentru un al doilea mandat, deși ar fi favorit datorita investițiilor majore de dezvoltare pe care…

- Cele doua proiecte de lege privind drogurile, care au trecut prin Parlament, ”au consecințe dezastruoase in ce privește sanatatea publica și chiar ordinea publica in Romania”, ii transmite medicul Eugen Hriscu, intr-o scrisoare deschisa, președintelui Iohannis. Cele doua proiecte se afla pe masa președintelui…