- Fostul premier Ludovic Orban afirma ca a discutat informal cu reprezentanti ai Comisiei Europene privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si sustine ca exista un "oarecare acord” cu privire la proiectele propuse de Romania in vederea accesarii celor 30 de miliarde de euro prin PNRR.…

- Alocarea financiara pentru orase din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va merge cu prioritate pentru proiecte pe „digital si verde”, a transmis sambata ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. „In alte domenii din PNRR precum interventii la orase trebuie sa fie…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost niciodata criticat de Comisia Europeana, sustin reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene (MFE), intr-un comunicat, mentionand ca nu exista niciun document sau pozitie oficiala a CE prin care Romania sa fie criticata pentru constructia…

- Comisia Europeana critica dur Guvernul PNL pentru planul de cheltuire a celor 30 de miliarde de la UE. Comisia Europeana a criticat dur documentul propus de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat surse politice. Comisia a reproșat…

- Ministerul Fondurilor Europene a elaborat, recent, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), un document strategic structurat pe 12 domenii considerate prioritare. PNRR prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate și propune un buget de 30,44 miliarde euro (prețuri din 2018).…

- Pentru ca avem o oportunitate istorica: 80 miliarde euro pentru dezvoltarea Romaniei și investiții in anii ce vin. Pentru ca am rupt zagazurile neputinței și, in acest an, in ciuda crizei, am aratat deja ca se poate. Și pentru ca, dupa 6 decembrie, avem patru ani fara alegeri, in care un guvern liberal…

