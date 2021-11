Stiri pe aceeasi tema

- Arma de recuzita care i-a fost inmanata lui Alec Baldwin pe platoul de filmare pentru lungmetrajul ''Rust'' i-a fost prezentata ca fiind o ''arma rece'', nepericuloasa, insa in momentul detonarii, s-a dovedit ca avea munitie reala, potrivit unor detalii date vineri publicitatii

- Celebrul actor american a impușcat-o mortal, joi, 21 octombrie, pe directorul de imagine Halya Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza, in timpul unor filmari la un western in New Mexico, SUA. Circumstanțele tragediei nu sunt inca stabilite. Halyna Hutchins și Joel Souza „au fost impușcați și…

