Barajul uriaș de langa Herson a fost aruncat in aer. Hidrocentrala Kahovskaia e complet distrusa, iar nivelul apei din rezervorul Kahov scade rapid. Nivelurile apei din barajul Kahovka vor fi „critic de ridicate" in jurul orei 11:00, ora locala (4:00 a.m. ET), a declarat șeful consiliului regional din Herson, Aleksandr Samoilenko, la televiziunea naționala, potrivit […]