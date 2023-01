Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan trebuie sa se descurce de una singura astazi la America Express! Din ce motiv lipsește colega ei, Andreea Antonescu. De ce a fost nevoita artista sa plece. Ce a spus cantareața, dupa ce Irina Fodor a facut anunțul.

- Ediția de aseara, „America Express” 2023 a fost una incarcata de emoții și dezvaluiri impresionante ale vedetelor despre persoanele dragi pierdute. Marturisirile au fost prilejuite de fotografiile cu apropiații disparuți, descoperite de concurenți in cutiile primite de la Irina Fodor in urma unei misiuni.…

- Ediția de luni seara, 23 ianuarie, a emisiunii America Express a adus din nou momente de bucurie pentru o echipa, care a reușit sa obțina imunitatea. Cursa a fost dificila, insa cei doi concurenți au ajuns primii la Irina Fodor. Cine a castigat a doua imunitate la America Express In ediția de luni seara,…

- Ediția din aceasta seara a adus noi tensiuni intre concurenți, dar și motiv de bucurie pentru o echipa, dupa ce au obținut imunitatea. Lupta a fost stransa, caci participanții au incercat sa ajunga primii la Irina Fodor.

- Ediția de miercuri, 18 ianuarie 2023, a fost cu emoții uriașe pentru cele trei perechi de vedete care au intrat in cursa pentru eliminare. Cu toate ca au ajuns ultimii la Irina Fodor, Bruja și Pufeh raman in competiție, echipa lor fiind salvata de la eliminare la America Express de totemul verde din…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au avut parte de momente grele in America Express, odata cu lasarea intunericului. In incercarea lor de a incheia proba cu succes, cele doua artiste au ajuns intr-o zona in care au fost informate ca oamenii sunt impușcați frecvent. Iata ce provacari au intampinat cand…

- Ediția a doua a emisiunii America Express se termina cu o noua victorie a unei echipe, despre care concurenții au fost informați la inceputul competiției din aceasta seara. Așadar, concurenții care vor beneficia de cazare, mașina, bani sau o vacanța a fost anunțata!

- Ediția cu numarul II a emisiunii America Express a inceput cu o noua provocare pentru concurenți. Irina Fodor le-a dat indicațiile despre prima proba din aceasta seara, iar vestea prezentatoarei i-a ingrozit. Aceasta este mai grea decat s-ar fi așteptat.