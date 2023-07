Stiri pe aceeasi tema

- Psihologilor le va fi recunoscuta activitatea ca vechime in munca: De cand intra in vigoare legea Psihologilor le va fi recunoscuta activitatea ca vechime in munca: De cand intra in vigoare legea Potrivit unei legi care va fi aplicata de astazi, in anumite condiții, va fi considerata vechime in munca…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri, 30 iunie, ca normele pentru Legea privind Planul National de Combatere a Cancerului sunt in vigoare de la 1 iulie, iar Guvernul va modifica legislatia ca sa faciliteze accesul pacientilor la diagnostic si tratament, potrivit Agerpres.„Trebuie…

- Creșterea salariilor cadrelor didactice va produce efecte si asupra salariilor preotilor. Potrivit legii, salariile clericilor sunt calculate pe baza celor ale profesorilor. „Personalul clerical care isi desfasoara activitatea in unitatile de cult beneficiaza de sprijin lunar la salarizare in cuantum…

- „Sintem aici pentru a da dovada de sprijin pentru Republica Moldova, pentru Ucraina și pentru comunitatea europeana vasta”, a declarat președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, inainte de deschiderea sesiunii plenare din cadrul Summitului CPE. Președintele Parlamentului European a menționat…

- Angajatii care detin titlul stiintific de doctor vor primi indemnizatie doar daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care detin titlul si daca au prevazute in fisa postului atributii care sa permita verificarea lunara a modului in care activitatea este valorificata in mod suplimentar, conform…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru modificarea si completarea art. 31 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Actul normativ prevede ca politistul poate beneficia de compensatie pentru chirie atunci cand locuinta inchiriata se afla in localitatea unde isi desfasoara activitatea…

