Stiri pe aceeasi tema

- Din iulie, TAROM introduce noi rute interne. Din vestul tarii la Constanta, in doar o ora! Compania Nationala de Transport Aerian – TAROM anunta ca, incepand cu luna iulie, va introduce noi rute interne, care sa sustina repornirea turismului romanesc, conform unui comunicat de presa al companiei. “Aviatia…

- Intr-o luna, drumurile din țara se vor transforma in șantier. Șeful statului, Igor Dodon, a anunțat ca va incepe reparația drumurilor locale, așa cum s-a promis. Saptamina trecuta a fost aprobata Hotarirea de Guvern și in scurt timp documentul va fi publicat in Monitorul Oficial. Ulterior, autoritațile…

- Guvernul a aprobat Programul de reparație și intreținere periodica a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a strazilor. Pentru realizarea acestui program, din bugetul de stat vor fi alocate 1, 375 de miliarde de lei. Din aceasta suma, 250 de milioane de lei sint preconizate pentru reparația…

- Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova lanseaza astazi, cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale in Moldova, Portalul de Informații Comerciale destinat comunitații de afaceri naționale și internaționale.

- Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) lucreaza la un nou set de masuri care vor veni in sprijinul mediului de afaceri. In prezent, prioritatea Ministerului sint agenții economici care din cauza sistarii activitații nu pot accesa credite care i-ar ajuta sa treaca peste blocajul creat de pandemie.…

- ,,E rușinos ca primaria are la cine sa apeleze și totuși strazile din Carei arata groaznic,, scrie inginerul Marcel Mureșan din Carei. Nu știți cine este inginerul Mureșan din Carei? Nu ați auzit de societatea Calorset SRL Carei care produce utilaje pentru reparația drumurilor cu tehnologii avansate?…

- Provocarile crizei pandemice de COVID-19 pentru producatorii din industria farmaceutica naționala, dar și suportul pe care il poate acorda Ministerul Economiei și Infrastructurii in aceste circumstanțe au fost principalele subiecte abordate, astazi, in cadrul unei video conferințe