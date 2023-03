Cînd va anunța NASA numele astronauţilor care vor zbura în jurul Lunii în 2024 NASA a dezvaluit joi ca va anunta in data de 3 aprilie numele celor patru astronauti care vor zbura in jurul Lunii anul viitor, in cadrul misiunii spatiale Artemis 2. Ei vor fi primii oameni care vor calatori pina in proximitatea Lunii dupa ultima misiune Apollo, realizata in urma cu peste o jumatate de secol, in 1972, transmite Noi.md cu referire la tvrmoldova.md. Viitorul echipaj va fi com Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- NASA a dezvaluit ca va anunta in data de 3 aprilie numele celor patru astronauti care vor zbura in jurul Lunii anul viitor, in cadrul misiunii spatiale Artemis 2, informeaza AFP, preluat de Agerpres.

- NASA a dezvaluit joi ca va anunta in data de 3 aprilie numele celor patru astronauti care vor zbura in jurul Lunii anul viitor, in cadrul misiunii spatiale Artemis 2, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fiorentina ar urmari cu atenție 3 jucatori de la Farul Constanța: Andrei Borza (17 ani), Adrian Mazilu (17) și Alexandru Stoian (15). Dupa Ianis Hagi și Louis Munteanu, Fiorentina ar putea transfera din nou de la Farul (fosta Viitorul). Italienii de la Fiorentina News anunța ca formațioa „viola” este…

- Spațiul aerian al R. Moldova a fost redeschis, la 14:47, dupa circa 3 ore. Autoritațile anunța ca a fost emis un NOTAM de inchidere temporara a spațiului aerian al Republicii Moldova la ora 11:24, in scopul asigurarii siguranței și securitații aviației civile.

- Constructorul francez de automobile are planuri mari pentru viitor, cel puțin in ceea ce privește designul mașinilor sale cu zero emisii. Pentru a ne face o idee despre cum vor arata viitoarele sedanuri și SUV-uri electrice ale marcii (incepand cu anul 2025), Peugeot a prezentat acum, cu ocazia CES…

- „Este un fapt: suntem intr-o cursa spațiala. Ar trebui sa fim atenți la modul in care ei vor pune mana pe anumite locuri de pe Luna sub masca cercetarii științifice, caci nu este exclus ca apoi sa ne zica – plecați de aici, acesta este teritoriul nostru”, a declarat Bill Nelson, fost astronaut, acum…

- Bill Nelson, 80 de ani, fost senator in statul Florida (2001-2019) și actual administrator al NASA, spera ca americanii se vor intoarce pe Luna inainte ca astronauții chinezi sa ajunga pe teritoriul selenar, scrie Politico . Fost astronaut, șeful Agenției Spațiale Americane este de parere ca SUA se…

- Viitorul ministru brazilian al Relațiilor Externe a declarat miercuri ca președintele ales, Luiz Inacio Lula da Silva, i-a cerut sa restabileasca relațiile cu Venezuela dupa ce va fi investit la 1 ianuarie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…