Cînd nu va mai exista internet - ne vom dizolva fără urmă Avem la ce sa ne gindim, pentru ca intr-o buna zi Internet nu va exista și noi vom fi primii care ne vom dizolva fara urma. Din cauza epocii gadget-urilor, calculatoarelor și a rețelelor sociale nu vor exista memorii normale, jurnale, insemnari, scrisori, fotografii din diferiți ani, biografii, insemnari, tot ceea ce pentru cineva ramine un fir spre noi, pentru cei care au plecat pentru totdeauna. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

