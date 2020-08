Nimeni nu se indoieste de efectele uimitoare ale leusteanului asupra sanatatii, insa in cazul unei afectiuni acesta este contraindicat. Si anume... infecția renala! Persoanele care sufera de aceasta problema nu trebuie sa il consume. Frunzele de leustean contin uleiuri volatile aromatice, vitaminele A si C. De asemenea, cumarina (compus chimic cu gust amar) prezenta in frunzele de leustean are efe