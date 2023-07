Stiri pe aceeasi tema

- Premierul chinez, Li Qiang, a avut joi seara o intalnire la Paris cu președintele Consiliului European, Charles Michel. Oficialul chinez a declarat ca este dispus ca impreuna cu UE sa organizeze noi reuniuni ale liderilor China-UE, sa intensifice comerțul, colaborarea in tehnologia digitala. Beijingul…

- La Chișinau, s-a incheiat reuniunea in cinci parți intre președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, premierul Armeniei, Nikol Pashinian, președintele Consiliului European, Charles Michel, cancelarul german, Olaf Scholz, și președintele francez, Emmanuel Macron. Aceasta a avut o durata aproximativa…

- In orasul simbol al pacii din Japonia, liderii principalelor democratii industrializate urmeaza sa se puna de acord asupra unei inaspriri impotriva Rusiei si sa gaseasca o linie comuna impotriva puterii militare si economice tot mai mari a Chinei. G7 urmeaza sa depuna eforturi sa perturbe furniturile…

- Erevanul a acceptat propunerea Moscovei de a organiza o reuniune la nivel inalt trilaterala a Azerbaidjanului, Rusiei și Armeniei la 25 mai. Decizia a fost anunțata de prim-ministrul armean Nikol Pashinyan. {{670210}}El a mai spus ca urmatoarea reuniune trilaterala (intre liderii Azerbaidjanului și…

- Comentand rezultatul reuniunii trilaterale de duminica de la Bruxelles dintre președintele azer Ilham Aliyev și premierul armean Nikol Pașinian, președintele Consiliului Uniunii Europene, Charles Michel, a declarat ca principalul subiect de discuție a fost normalizarea relațiilor dintre cele doua țari.…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a raportat "progrese" in urma discutiilor dintre liderii Armeniei si Azerbaidjanului purtate duminica la Bruxelles si a cerut mentinerea impulsului in vederea unui acord de pace, transmite AFP, citat de Agerpres.Cele doua tari din Caucaz se lupta…

- Dupa prabușirea imperiului numit Uniunea Sovietica, conflictul din Karabah a fost cel mai fierbinte punct din spațiul post-sovietic timp de mulți ani. In 2020, acesta s-a incheiat odata cu eliberarea teritoriilor azere de sub ocupație. Armenia a confirmat acest lucru prin semnarea unui acord in toamna…

- “Separatiștii, care in prezent iși inventeaza nume fictive, unul se numește președinte, altul ministru, al treilea, nu știu, președinte al parlamentului, aceasta colecție de bufoni ar trebui sa știe in sfarșit ca nu trebuie sa ne punem rabdarea la incercare”, a declarat, in special, președintele azer…