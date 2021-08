Cînd e mai bine să faci sport, dimineaţa sau seara? Daca iți place sa faci sport, cu siguranța te-ai intrebat care este cea mai buna perioada a zilei pentru mișcare. Cu siguranța ai citit zeci de articole in care ți se spune ca dimineața este perioada perfecta. Trebuie sa știi insa ca acest lucru este fals. Cea mai buna perioada a zilei in care poți face sport este cea in care te simți pregatita pentru mișcare. Nu conteaza daca preferi sa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Citește Horoscop saptamanal Rac. Previziuni pentru perioada 28 august - 3 septembrie 2021, realizat de Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac și urmarește video Uranissima. Horoscop saptamanal Rac – 28 august - 3 septembrie 2021Intre…

- Cand e bine sa mananci fructe in timpul zilei? Exista mituri care spun ca fructele se consuma doar dimineața și doar pe stomacul gol. Intre timp, exista voci care susțin ca fructele se pot consuma cu succes ca desert, dupa masa sau chiar ca gustare intre mese. Cuprins: Cand e bine sa mananci fructele?…

- Klaus Iohannis a ajuns, joi dimineața, la Cotroceni cu bicicleta. Totul, dupa ce in cursul zilei precedente, președintele s-a plimbat cu barca, in Parcul Natural Comana. In dimineața zilei de 5 august, imbracat lejer, intr-un tricou alb și pantaloni crem, șeful statului a strabatut drumul pana la sediul…

- Un eveniment inedit va avea loc sambata, la Giarmata. Comunitatea locala vrea sa ajute financiar operatia unui baietel facand sport si miscare. Prima editie „Giarmata in Mișcare” este dedicata lui Cristian, un baietel de 8 ani, diagnostic cu o boala rara. Locuitorii comunei Giarmata s-au unit pentru…

- Iulia Vantur e una dintre cele mai iubite vedete din Romania, dar și una dintre cele mai apreciate artiste din India. In varsta de 40 de ani, aceasta e preocupata de silueta ei și a dezvaluit ce bea in fiecare dimineața pentru a se menține in forma. „Un lucru pe care il fac in fiecare dimineata este…

- Arafat a vorbit despre modul in care vor putea pleca in strainatate romanii, incepand de joi, cand va intra in vigoare certificatul COVID. „Exista o perioada de tranziție in care poate sa plece așa cum se pleca și pana acum, adica cu certificatele pe care le au cetațenii. Este o perioada de tranziție…

- Interesele lui Nicu Ceaușescu erau departe de dorințele parinților sai de a activa in cele mai inalte cercuri, “prințișorul” preferand distracțiile. Avea chiar un grup de prieteni, cu care petrecea de fiecare data cand avea ocazia. Cercul apropiat al acestuia a sesizat la Nicu agresivitatea limbajului,…

- Fiecare dintre noi are de luat decizii și trebuie sa faca alegeri importante la un momendat, insa care este cel mai bun moment al zilei pentru a face acest lucru? Studiile au demonstrat ca orele in care luam hotarari importante nu sunt deloc intamplatoare. De menționat este faptul ca, cel mai bun moment…