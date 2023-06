Cinci zodii care rezolvă orice conflict, cu cele mai bune argumente Unele zodii sunt certarețe, alte zodii sunt razbunatoare, dar sunt și zodii care rezolva orice conflict și orice situație tensionata, fara sa mai puna paie pe foc. Te poți baza pe ele, cand alții cauta sa te destabilizeze. Taurul folosește bani și influența Confortul și liniștea sunt foarte importante pentru zodia Taurului, astfel ca nativii acestui semn rezvolva rapid orice situație tensionata. Ei vor incerca sa evite conflictele și mai ales persoanele care le genereaza. Dar, daca nu au incotro, ii trateaza cu indiferența pana la un punct. Cand situația devine prea complicata, iar conflictele… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Oricat ai fi de bine plasat in domeniul profesional, tot este nevoie, ca din cand in cand, sa faci anumite lucruri pentru a ti mentine pozitia la un standard dorit sau sa ti imbunatatesti relatia cu socialul. Este un moment foarte bun in acest sens. Evident ca sunt posibile si situatii conflictuale,…

- Echipa internaționalui moldovean, Virgiliu Postolachi, UTA Arad, a obținut o victorie extrem de importanta cu Hermanstadt, scor 1-0 și a scapat de penultima poziție in playout-ul Ligii 1. Totodata, in timpul meciului jucatorul Rareș Pop s-a prabușit pe teren in minutul 73 al partidei, dupa ce a trimis…

- Potrivit specialiștilor, ne aflam in sezonul eclipselor și acesta este unul dintre motivele pentru care s-au tot intamplat tot felul de lucruri mai puțin placute. Trebuie sa știți ca neplacerile nu s-au terminat inca și, pentru unele zodii, abia incep. Cine sunt nativii care vor avea cel mai mult de…

- Mercur retrograd in Taur iși face simțita prezența și va rezolva o serie de probleme in relații. Patru nativi din zodiac se apropie din ce in ce mai mult de partenerul lor de viața saptamana aceasta și se bucura din ce in ce mai mult unult de altul.

- Prima eclipsa de soare din 2023 va avea loc pe data de 20 aprilie, atunci cand Luna noua ajunge in zodia Berbecului. Deși nu va fi vizibila din Europa și din Romania, aceasta va influențeaza puternic destinul unora dintre nativii din zodiac. Iata ce schimbari va aduce aceasta in viața lor. Cinci zodii…

- Conform astrologiei, unele persoane sunt debordante de vibrații entuziaste și optimiste și iși gasesc mereu motive sa fie vesele in ciuda tuturor greutaților care pot aparea. Aceste suflete pozitive vor sa traiasca fiecare moment al vieții la maxim, iar perspectiva lor optimista fața de lucruri ii face…

- Berbecii sunt atat de “inflacarați” din cauza naturii lor, fiind un semn zodiacal de foc , iar asta se poate observa in fiecare aspect al vieții lor. Uneori, pot parea extremi sau mult prea intenși in fața celor care nu le ințeleg nicicum stilul de viața și tocmai de aceea se pot naște numeroase conflicte…

- Loviturile aeriene au venit ca riposta la un atac asupra unei baze a coalitiei conduse de SUA, in apropiere de Hasakah, in nord-estul Siriei, joi, la ora 1.38 p.m. (10.38 GMT), a aratat sursa citata.Comunitatea de spionaj american a estimat ca drona era de origine iraniana, a afirmat Armata.Secretarul…