Cinci vânzători de cocaină, arestați pentru trafic de droguri Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a patru inculpați acuzați de trafic de droguri de mare risc. O alta inculpata din dosar a fost plasata in arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, cei cinci suspecți ar fi vandut cocaina consumatorilor de droguri din Dolj. Saptamana trecuta, unul dintre inculpați a fost prins in flagrant, in timp ce vindea 11 doza de cocaina. Procurorii DIICOT au explicat ca cei cinci suspecți, trei barbați și doua femei, au vandut doguri de mare risc incepand cu luna ianuarie. ”In urma cercetarilor efectuate a rezultat faptul ca, in perioada ianuarie – iunie 2024,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au prelungit mandatele de arestare emise pe a doi barbati acuzati de trafic de droguri de risc și mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatii au vandut consumatorilor din Dolj canabis și 3-CMC, cunoscut sub denumirea de „cristal”. Drogurile erau vandute pe o…

- nstantele de judecata au dispus mentinerea arestului preventiv fata de patru tineri acuzati de constituirea unui grup infracțional, efectuarea de operațiuni cu produse psihoactive si trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, suspectii au vandut substanțe cu efect psihoactiv apatute recent…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au stabilit primul termen de judecata intr-un dosar in care a fost deferit justitiei un politist din cadrul IPJ Dolj, acuzat de efectuarea de operațiuni financiare sau acte de comerț, incompatibile cu funcția. Potrivit procurorilor DNA, inculpatul, in calitate de administrator…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un barbat de 34 de ani, condamnat la patru ani de inchisoare pentru trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea sapte kilograme de canabis cu suma de 13.000 de euro. Actiunea de prindere…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea preventiva a unui barbat acuzat de trafic de droguri de risc si mare risc. La sfarsitul saptamanii trecute, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea droguri de mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatul a vandut diferite cantitați…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un craiovean de 39 de ani, condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatul a fost prins in flagrant, in iunie 2022, in timp ce incerca sa vanda 250 grame de cocaina unui investigator sub acoperire.…