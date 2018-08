Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii montani intervin marți seara pentru recuperarea a cinci turiști din București, aflați pe traseul Varful Omu-Gura Diham din Munții Bucegi, care au fost fugariți de o ursoaica cu pui, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Jandarmeriei Prahova, jandarmii montani din Bușteni au…

- Jandarmii montani intervin marți seara pentru recuperarea a cinci turiști din București, aflați pe traseul Varful Omu-Gura Diham din Munții Bucegi, care au fost fugariți de o ursoaica cu pui. (Oferta speciala playstation) Potrivit Jandarmeriei Prahova, jandarmii montani din Bușteni au plecat intr-o…

- Un jandarm este in pericol sa fie infectat cu HIV dupa ce a imobilizat un om al strazii care l-a ranit. Ulterior a aflat ca acesta era purtator al virusului. Incidentul a avut loc joi seara in București iar jandarmul a fost dus de urgența la spital, pentru tratament profilactic. Jandarmul este in pericol…

- Pentru 500 de turisti straini veniti la Bucuresti anul trecut, vacanta s-a incheiat cat se poate de prost, la politie. Imediat ce au pus piciorul in tara noastra, au fost jefuiti, talhariti, batuti, sau inselati. Datele Politiei Capitalei arata ca o data la 3 zile, un turist strain cade victima unei…

- Regizorul Lucian Pintilie a ajuns din nou la Spitalul Elias, in stare grava, a confirmat, pentru Libertatea, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, dr. Silvius Negoita. Regizorul a fost internat la Spitalul Elias și in luna aprilie . Regizorul Lucian Pintilie a ajuns din nou la Spitalul Elias,…

- Primele roșii romanești ale producatorilor agricoli autohtoni inscriși in programul de sprijin guvernamental au aparut in piețele agroalimentare din municipiul București. Consumatorii se pot aproviziona cu tomate romanești preferate pentru calitațile lor gustative, obținute pe sol prin metode convenționale,…

- Presedintele Klaus Iohannis le transmite oamenilor care protesteaza sambata seara in Bucuresti si in alte orase ca ”eimportanta atitudinea civica pentru a-i readuce pe acesti guvernanti cu picioarele pe pamant”.”Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism,…

- Potrivit unui comunicat de presa trimis, joi, de Inspectoratul Judetean de Jandarmi Harghita, prin numarul de urgenta 112 s-a anuntat ca in zona localitatii Delnita, in apropierea DN 12A a fost observata o ursoaica, agitata din cauza ca isi pierduse cei doi pui. "Jandarmii s-au deplasat la…