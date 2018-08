Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii montani de pe Valea Prahovei au intervenit, sambata, pentru recuperarea a cinci persoane, trei adulti si doi copii, care au plecat din Azuga spre Busteni, pe drum turistii intalnindu-se cu un urs. Potrivit Jandarmeriei Romane, pe parcursul zilei de sambata, jandarmii de pe Valea…

Un barbat de 31 de ani a fost arestat preventiv pentru ca vindea droguri in propria locuința. In urma perchezițiilor, anchetatorii au gasit aproape un kilogram de cannabis, dar și un set de reguli pentru clienții lui. Aproape un kilogram de cannabis a fost ridicat de polițiștii…

- Gheorghe Iancu, poreclit ”Minica Cocalaru”, a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce a provocat un accident foarte grav in București, cu cinci mașini implicate și doua persoane ranite. Au aparut primele imagini cu șoferul fugar, prins sambata seara in cartierul Tei-Toboc din București, dupa ce a fost…

- Ieri, timp de 7 ore, Inspectoratul de Jandarmi Suceava a organizat un exercițiu complex de pregatire, in zona Masivului Rarau, in scopul verificarii și imbunatațirii capacitații de raspuns și intervenție la evenimentele inregistrate in zonele montane greu accesibile și sesizate prin 112. Conform unui…

Coregraful Emil Rengle, caștigatorul ediției 2018 al competiției Romanii au talent, a declarat ce va face cu banii caștigați penru marele premiu, respectiv 120.000 de euro, plus alți 10.000 de euro – premiul pentru originalitate. Victoria lui Emil Rengle la Romanii au talent…

Un accident cumplit s-a petrecut, vineri, pe DN 71 Targoviște – București, la Ilfoveni, dupa ce un șofer a intrat in depașire fara sa se asigure și s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula regulamentar, din sens invers.

Nevasta CEO-ului de la cea mai tare rețea de hipermarketuri din Romania este pazita mai ceva ca un șef de stat. Mercedesul celebrei doamne este flancat, in trafic, de un Renault cu bodyguarzi. Iar, cand se duce sa iși ia copilul…