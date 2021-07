Stiri pe aceeasi tema

- Patru din aceste produse terapeutice sunt anticorpi monoclonali care sunt evaluate in prezent de Agenția Europeana pentru Medicamente. Al cincilea produs este un imunosupresor, care are o autorizație de introducere pe piața ce ar putea fi extinsa pentru a include tratamentul pacienților cu COVID-19,…

- Dupa cum știm deja, Spania isi imunizeaza populatia pe grupe de varsta si, in prezent, se concentreaza asupra persoanelor cu varste cuprinse intre 50 si 59 de ani, cu unele regiuni care au inceput imunizarea la grupa de varsta 40-49 de ani, relateaza Agerpes."Ideea pe care o avem este ... ca inainte…

- Copiii incepand cu varsta de 12 ani din Uniunea Europeana vor putea fi vaccinati cu produsul anti-COVID-19 de la BioNTech/Pfizer, in urma acceptului dat luni de Comisia Europeana, transmite DPA. ‘Statele membre pot acum sa aleaga sa-si extinda campaniile de vaccinare pentru a-i include si pe tineri.…

- Vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani poate incepe in Uniunea Europeana. Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat vineri vaccinul Pfizer pentru aceste categorii de varsta. Datele care reies din studiile efectuate arata un profil de siguranța și o tolerabilitate foarte bune,…

- Agentia Europeana a Medicamentul recomanda folosirea unui nou anticorp monoclonal, Sotrovimab , in tratamentul bolnavilor de COVID-19. Acesta a avut o eficacitate de 85% in prevenirea deceselor, la testare. Medicamentul, care se administreaza sub forma de perfuzie, poate fi folosit de adultii si copiii…

- Un anticorp monoclonal, Sotrovimab, va putea fi folosit in tratarea bolnavilor de COVID-19, dupa ce a fost autorizat de Agenția Europeana. Acesta a dovedit in urma testelor o eficacitate de 85% in prevenirea deceselor, potrivit Mediafax . Medicamentul, care se administreaza sub forma de perfuzie, poate…

- O investigatie privind un nou medicament pentru tratarea pacientilor de COVID -19 a fost lansata de Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA), relateaza vineri dpa, citata de Agerpres. Rezultatele studiului pentru medicamentul sotrovimab vor fi evaluate sub procedura de revizuire accelerata, a anuntat…

- Laboratorul american Regeneron si partenerul sau elvetian Roche au anunțat luni ca o combinație experimentala de anticorpi sintetici impotriva COVID a redus riscul de infecție simptomatica cu 81% la persoanele aflate in aceeași casa cu o persoana bolnava de coronavirus, informeaza Reuters, citata de…