In perioada 14-16 mai, la Voluntari, in sala ”Gabriela Szabo” a avut loc Campionatul Național la karate - SKDUN, competiție la care clubul AIKO Campina a fost prezent cu nu mai puțin de 19 sportivi. In total, elevii lui Gabriel Timofte au cucerit nu mai puțin de 32 de medalii, dintre care cinci medalii de aur, adica titluri naționale.