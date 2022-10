Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – E pațania unor tineri care au vrut sa profite de vremea frumoasa de toamna și au ales sa faca o drumeție prin Banatul Montan. Doar ca la un moment dat s-au ratacit, fiind nevoie de intervenția jandarmilor montani! „In urma unui apel primit prin SNAU 112, in jurul orei 14.45, prin care…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte au surprins in miezul nopții doi tineri din județul Maramureș care dețineau intr-un autoturism trei plicuri cu substanțe susceptibile a fi interzise. Inainte de a fi legitimați, unul dintre tineri a incercat sa…

- Un barbat care culegea ciuperci in zona Tau-Bistra s-a ratacit pe munte. A fost salvat de jandarmii montani Un barbat care plecase luni, impreuna cu mai mulți prieteni sa culeaga ciuperci s-a ratacit in zona Tau-Bistra. A fost salvat de jandarmii montani. Potrivit Jandarmeriei Alba, luni, 22 august,…

- Codul portocaliu de precipitații nu i-a impiedicat pe doi frați de 45 si 50 de ani sa se aventureze astazi pe munte, pe traseul Valea lui Stan. Din cauza viiturii, aceștia s-au ratacit și nu au mai putut continua drumul. Citește și: Inainte de a lua bani de la banca, romanii vor fi testați Apelul la…

- Meteorologii au emis duminica o avertizare cod portocaliu de ploi abundente valabila in opt județe, in timp ce cea mai mare parte a țarii se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica. Acest fenomen se va resimți și in Capitala, incepand din noaptea de duminica. Avertizarea ANM cod portocaliu…

- Jandarmii au intervenit pentru a recupera o persoana accidentata dintr-o zona montana, greu accesibila. Astazi, in jurul orei 16:50, un barbat din localitatea Grosii Tiblesului, a solicitat sprijinul jandarmilor care executau in zona montana a localitatii o activitate de pregatire comuna a personalului…

- Mai mulți zimbri au intrat in gospodariile locuitorilor din comuna Cornereva, județul Caraș-Severin. A fost nevoie de intervenția jandarmilor montani pentru indepartarea animalelor. Potrivit Jandarmeriei Caraș-Severin, jandarmii montani din cadrul Postului Baile Herculane au fost solicitați, prin apel…

- Doi militari de la Baza Aeriana Boboc, din judetul Buzau, au trecut prin momente de groaza la Lepsa, o cunoscuta localitate turistica din judetul Vrancea. Pasionati de drumetii, cei doi si-au lasat familiile la cabana si au plecat sa exploreze imprejurimile. Din cauza ploilor abundente si a viiturilor…