- Cinci tineri jucatori, exponenti ai generatiei 2003 a Politehnicii Timisoara, au parafat noi intelegeri cu clubul violet. Denis Radu, Demetris Cristodulo, Rares Birlovean, Ralf Kuhn si Denis Bot au semnat, fiecare in parte, contracte valabile pe cate doi ani! Denis-Razvan Radu e un nume deja remarcat…

- „Baietii in ghete” au avut ieri ultima sedinta de pregatire din aceasta luna. Jucatorii Politehnicii au primit o „mini-vacanta” de zece zile inainte de reluarea pregatirilor. Clubul alb-violet vrea sa inceapa antrenamentele normale pentru editia 2020-21 a Ligii 2 pe 1 iulie, dar totul depinde si de…

- Iulius Roșca, membru oficial ASU Politehnica, se afla in coma dupa ce a suferit un atac cerebral vascular. Formația timișoreana de liga secunda cere sprijin pentru fanul care se zbate pentru a supravietui. Fanul e alaturi de noul proiect alb-violet inca de la inceputurile sale, din 2012, si e cunoscut…

- Suporterii alb-violeti au motive sa fie din nou cu ochii pe varianta virtuala a Politehnicii din B. Dupa duelurile inedite cu Rapid si suporterii Borussiei Monchengladbach, un reprezentant al „Baietilor in ghete” da piept lunea viitoare cu cel al unui club urias intalnit in urma cu mai bine de zece…

- De 1 mai se implinesc 57 de ani de la darea in folosinta a principalei arene a Timisoarei. Actualul „Dan Paltinisanu” a produs multe momente de bucurie, cat si clipe de tristete fanilor alb-violeti. Cu ocazia aniversarii stadionului sustinatorii Politehnicii din B au demarat o tombola care are in mod…

- Astfel, pe 28 aprilie, Politehnica ieseana a stabilit modul in care se vor desfasura examenele, cum vor fi sustinute examenele de diploma si chiar si cum va fi organizata admiterea la facultati. Un alt aspect important decis marti priveste modalitatea prin care studentii cazati in campusul universitar…

- Noua echipa ESports a Politehnicii a facut o figura frumoasa contra echipei similare a Rapidului. Totusi, dupa doua dueluri „oaspetii” giulesteni au iesit pe plus, cu o victorie si o remiza. Scopul principal al jocurilor de FIFA dintre cele doua a fost insa strangerea de fonduri pentru lupta cu pandemia…

- Lionel Messi (32 de ani) a dezvaluit care sunt cei mai promițatori 15 jucatori din lume, in viziunea sa. Intr-un interviu acordat publicației Journal O Globo, starul argentinian a numit 15 tineri fotbaliști pe care ii vede drept cei mai talentați din lume și a vorbit, pe scurt, despre aptitudinile fiecaruia…