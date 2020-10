Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani a fost agresat și jefuit de catre persoane necunoscute, fiindu-i furate o boxa muzicala și telefonul mobil. Incidentul s-a intamplat, aseara, pe strada Maria Dragan din Capitala.

- Un politist al Inspectoratului National de Investigatii a ajuns la spital dupa ce a fost batut crunt de doi tineri, aflati in stare de ebrietate, pentru ca omul legii le-ar fi facut observatie sa nu consume alcool in spatiul public.

- Un șofer risca ani buni de inchisoare, dupa ce a impins și calcat cu piciorul un polițist care l-a oprit in trafic, pe o strada din Bistrița. Acesta nu deținea nici permis de conducere. Incidentul s-a produs in data de 5 septembrie, seara, pe o strada din Bistrița. Un echipaj de poliție a vrut sa-l…

- Momentul in care un polițist din Washington DC impușca un tanar de culoare care nu s-a supus somației a fost surprins de camera video atașata de uniforma ofițerului. Incidentul a dus la proteste in capitala SUA. Departamentul de Poliție al metropolei a difuzat inregistrarea scenei.

- Un polițist a ajutat la stingerea unui incendiu, dupa ce un automobil a luat foc in plina strada. Incidentul a avut loc in jurul orei 19:00, pe strada Stefan ce Mare din Ungheni. Anunțul a fost facut de Inspectoratul Național de Securitate Publica.

- Un polițist clujean aflat in timpul liber a reușit sa prinda un tanar cautat pentru comiterea unui furt din autoturism.”La data de 16 iunie a.c., in jurul orei 14.00, un polițist din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție, aflat in timpul liber, a depistat și imobilizat un tanar,…

- O mașina a ars in totalitate, la intersecția Drumului Careiului cu strada Enerrgiei din Satu Mare. Incidentul a avut loc astazi, 10 august. Mai multe echipaje de la Pompieri, SMURD și Poliție au intervenit astazi, la un incident ce a avut loc pe Drumul Careiului, la intersecția cu strada Energiei. O…

- Un polițist din statul american Michigan a reușit sa salveze viața unui bebeluș care se inecase și nu mai putea sa respire. Agentul a raspuns la un apel prin numarul de urgența și cand a ajuns la fața locului, familia copilului - o fetița mai mica de o luna, era in șoc. Fara sa-și piarda cumpatul, tanarul…