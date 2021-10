Stiri pe aceeasi tema

- Cinci tineri au fost arestati preventiv pentru trafic de droguri, doi dintre ei fiind prinsi cand vindeau cannabis la o gala de MMA/kickboxing, la Constanta. In urma perchezitiilor au fost gasite droguri de mare risc, sume de bani, arme albe, pistoale cu gaze si proiectile din cauciuc. Potrivit DIICOT,…

- Cinci tineri au fost arestati preventiv pentru trafic de droguri, ei fiind acuzati de procurorii DIICOT Tulcea ca au vandut cannabis catre diversi consumatori. Doi dintre ei au fost prinsi in flagrant cand vindeau cannabis la o gala de MMA/kickboxing, la Constanta. In urma perchezitiilor au fost…

- Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului 2021, persoanele banuite ar fi comercializat droguri de risc cannabis unor tineri din orasul Tulcea.La data de 1 octombrie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate din Tulcea, impreuna cu politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Judetul Tulcea: Arestati pentru trafic de droguri de risc. La data de 10 septembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Tulcea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Tulcea, au efectuat patru perchezitii,…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași, au efectuat o acțiune de prindere in flagrant delict a trei persoane banuite ca ar fi transportat heroina, in vederea distributiei, in municipiul Iasi. La semnalul politistilor,…

- Patru tineri cu varste intre 18 și 22 de ani au fost reținuți in acest weekend in stațiunea Vama Veche pentru trafic de droguri de risc și mare risc, informeaza IPJ Constanța.Cei trei au fost prinși cu 80 de grame de cannabis, 7 timbre LSD, 16 comprimate de ecstasy, 25 de comprimate 2-CB, 1 gram de…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru trafic și deținere de droguri in stațiunea Vama Veche. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii și jandarmii au depistat in...

- Un tanar in varsta de 23 de ani si altul de 26 ani, ambii cetateni moldoveni cu rezidenta in Craiova, care ar fi comandat droguri din strainatate si apoi le-ar fi consumat sau le-ar fi pus in vanzare au fost retinuti si apoi arestati preventiv, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de politisti…