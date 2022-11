Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a reținut cinci suspecți in legatura cu atacul terorist de la Istanbul. Printre ei se numara și trei cetațeni ai Republicii Moldova. Poliția bulgara a reținut cinci suspecți in legatura cu atacul terorist de pe strada Istiklal din Istanbul, care s-a soldat cu viața a șase persoane, transmite…

