Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale a fost, vineri dupa-amiaza, 1 aprilie, oaspetele companiei bacauane Aerostar. Vizita a fost facuta la scurt timp dupa ce și ministrul Economiei a ajuns la Aerostar. Vasile Dancu a intrat in principalele secții de producție ale companiei din Bacau, apoi a avut un dialog cu…

- Simfonicul de joi, 31 martie al Filarmonicii Mihail Jora se deschide cu lucrarea Primavara. Lucrarea aparține lui Valentin Doni, dirijorul permanent al orchestrei bacauane, un valoros muzician, apreciat de critici și public in diferite ipostaze: dirijor, compozitor, solist. Acum, dupa echinocțiul de…

- · cinci stejari vor purta numele unor localitați bacauane in care s-au dus lupte in cele doua razboaie mondiale La Capela Eroilor Neamului ,,Inalțarea Domnului” din comuna Udești, județul Suceava, vor avea loc, joi, 31 martie, un ceremonial religios și plantarea a 16 ,,Stejari ai Memoriei” pentru omagierea…

- CSM Bacau se lupta cu CSM Galați pentru șefia Grupei Valoare 1 la junioare 1, in timp ce junioarele 3 de la CSȘ Bacau conduc ostilitațile in Grupa Valoare 1 rezervata categoriei lor de varsta Lupta la varf in Grupa Valoare 1 a Campionatului Național de handbal feminin rezervat junioarelor se duce in…

- In data de 17 martie, militarii Batalionului 631 Tancuri „Oituz” au executat, in poligonul Garleni, trageri individuale cu armamentul din dotare. Scopul ședințelor de tragere, planificate și executate la sfarșitul saptamanii trecute, a fost de a perfecționa deprinderile militarilor in identificarea…

- Inca din ultima parte a domniei lui Ștefan cel Mare și Sfant circulau in spațiul moldav multe legende cu privire la activitatea neobosita a marelui domnitor și a celor din preajma sa. Una din legende se refera la modul cum a rasplatit domnitorul faptele de vitejie a feciorilor Vrancioaiei. Se spune…

- Penultima etapa a sezonului regulat este esențiala pentru divizionarele C bacauane. Aflata in cursa pentru play-off, Aerostar nu are voie sa nu caștige acasa, cu „lanterna” Chișcani, in timp ce FC Dinamo Bacau și CSM Bacau trebuie sa adune puncte in vederea luptei pentru supraviețuire in play-out In…

- In prima sambata a Postului Mare, pe 12 martie, la Biserica „Sfantul Simeon Noul Teolog” din Manastirea Cașin, singura biserica din Romania cu acest hram, se va savarși Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Ioan Gura de Aur. „Pronia divina – ne spune parintele protopop de Onești, dr. Ioan Bargaoanu, care slujește…