Cancelarul austriac Sebastian Kurz a sugerat vineri ca unii membri ai Uniunii Europene ar fi putut sa semneze ”contracte secrete” cu companiile producatoare de vaccinuri pentru a primi mai multe doze decat aveau dreptul in temeiul acordurilor la nivelul UE. Un purtator de cuvant al UE a spus ca tine de statele membre sa ”ceara mai putin sau mai mult dintr-un anumit vaccin”, in timp ce un alt oficial al UE a declarat sambata ca ”coordonarea in lupta impotriva pandemiei” va fi primul punct al discutiilor la urmatorul summit al blocului comunitar. Summitul este deja programat pentru sfarsitul lunii…