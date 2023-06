Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania este mult mai afectata de inflatie decat alte state din Europa ca urmare a cresterii preturilor si proximitatea fata de razboiul din Ucraina a generat aceasta situatie si am vazut o crestere a tot ce inseamna costurile de zi cu zi ale romanilor. Am vazut si o crestere a tot ce inseamna dobanzile…

- Fermierii romani urmeaza sa beneficieze de compensatii in valoare totala de 50 de milioane de euro, ca urmare a pierderilor suferite in contextul importurilor de cereale din Ucraina, a informat, joi, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de…

- Dan Hurduc, cultivator de cereale, sustine ca problema majora este ca agricultorii nu-si pot vinde marfa, ca Portul Constanta este suprasolicitat. El a explicat ca Ucraina produce de trei, patru ori mai multe cereale decat Romania, iar tara noastra nu poate suporta logistic cantitatile de cereale venite…

- Demisia intervine chiar in ziua in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla in prima sa vizita oficiala la Varsovia de la inceputul razboiului. Henryk Kowalczyk a declarat ca a decis sa renunte la functie din cauza deciziei Comisiei Europene de a prelungi importurile fara taxe vamale pentru…

- Demisia anunțata miercuri, potrivit Reuters, vine dupa ce guvernul de la Varșovia nu a reușit deocamdata sa rezolve problemele fermierilor polonezi, nemulțumiți de faptul ca granele sosite din Ucraina le-au invadat piața și au coborat substanțial prețurile. Ministrul polonez al agriculturii Henryk Kowalczyk…

- Fostul comisar european Corina Cretu a apreciat luni, la Prima News, despre banii europeni care ar trebui alocati pentru fermierii romani afectati de razboiul din Ucraina, ca nu se intelege foarte clar ca este vorba de pierderi pe care Romania le are din cauza faptului ca Ucraina produce grau modificat…

- Romania va primi inca un ajutor din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor suferite de fermierii afectati de importurile de cereale din Ucraina printr-un nou mecanism de sprijin, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES , ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. „Maine…

- Romania va primi un ajutor suplimentar din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor inregistrate de fermierii romani afectați de tranzitul de cereale provenite din Ucraina. Suma inițiala, de 10 milioane de euro, din fondul de rezerva al agriculturii europene va figura pe ordinea de zi…