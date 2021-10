Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului rutier intervin in acest moment (ora 20:30) la un accident rutier, petrecut pe Drumul Național 7, comuna Robești, kilometru 224. Din primele date, este vorba de o coliziune intre doua autoturisme, rezultand cinci victime. Una dintre mașinile implicate este inmatriculata in Spania,…

- VIDEO| Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier GRAV in Cluj: 4 raniți, printre care și un minor in urma unei coliziuni intre doua mașini Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT rutier GRAV in Cluj: 4 raniți, printre care și un minor in urma unei coliziuni intre doua mașini Un accident rutier…

- Un șofer de taxi a murit și doi pasageri din mașina acestuia au fost raniti in urma unui accident rutier petrecut in aceasta seara in județul Caraș-Severin. Tragicul eveniment a avut loc pe centura ocolitoare a orașului Caransebeș. Primele cercetari arata ca un ansamblu de vehicule condus de un cetațean…

- 4 persoane, printre care și doi minori, au ajuns in aceasta dimineața la spital, in urma unui accident rutier. Impactul s-a produs pe traseul M-5 intre satele Coșcodeni și Flamanzeni, raionul Singerei, in jurul orei 09:20.

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe raza comunei Poiana Stampei, unde un autotren a lovit un un microbuz de transport persoane. Potrivit ISU Suceava, s-au inregistrat cinci victime, toate din microbuz, dintre care doua au ramas incarcerate. ”Persoanele implicate in accident,…

- Salvatorii valceni au intervenit de urgența, miercuri dupa-amiaza, in ajutorul victimelor unui accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule, doua dintre ele fiind mașini mici. Alerta s-a dat ca urmare a unui eveniment rutier ce a avut loc pe DN7. Mai multe persoane au fost ranite in…

- Mai multe persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident produs pe DN 7, in zona Carligul Mic, circulatia pe Valea Oltului fiind blocata, potrivit Agerpres. "Politistii Serviciului rutier intervin in acest moment la un accident rutier (...) Din primele date, se pare ca ar fi implicate…

- Update: Un barbat de 30 de ani, ramas incarcerat, a fost extras dintre fiarele mașinii, dar din pacate manevrele de resuscitare nu au avut raspuns. Barbatul a fost declarat decedat. Accident grav, duminica, pe Valea Oltumui, unde circulația este complet blocata. Patru mașini au fost implicate dupa…