Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Rutiera continua controalele in trafic. Scopul este prevenirea accidentelor produse pe fondul indisciplinei participanților la traficul rutier. Ieri, in intervalele orare 11.00-14.00 și 17.00-19.00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au legitimat 61 de persoane și au verificat 44…

- Polițiștii Serviciului Rutier Timiș impreuna cu polițiștii Biroului Rutier Timișoara au fost matinali azi și i-au pus sa sufle in fiola pe mai mulți șoferi in timpul unei razii, care a avut loc intre orele 07:00 și 09:00. Agenții au controlat 127 de autovehicule și au facut 88 de testari cu aparatul…

- Agenții de la Poliția Rutiera au oprit sute de mașini in weekend pe drumurile din Timiș. Polițiștii au constatat 21 de infracțiuni la regimul circulației și au reținut 59 de permise de conducere. Sambata, polițiștii din Lugoj au depistat pe strada Caransebeșului, un barbat in varsta de 65 de ani, care…

- Polițiștii de la Rutiera au dat 350 de amenzi in weekend. Agenții au oprit pentru control mașini pe raza intregului judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze care duc la accidente rutiere. Astfel, politistii au constatat 12 infracțiuni și au aplicat 350 de sanctiuni contraventionale…

- Politistii de la Rutiera au iesit pe strazile Bucurestiului, in noaptea de vineri spre sambata. Astfel, in urma controalelor, 21 de soferi au ramas fara pemise. Care au fost cele mai grave abateri? Conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor. Agentii au dat 31 de sancțiuni contravenționale și…

- Vineri seara, in doar patru ore, polițiștii de la Rutiera au controlat 35 de motociclete, 130 de autoturisme și au legitimat 150 de persoane. Intre orele 20:00-00:00, polițiștii Serviciului Rutier Timis si Biroului Rutier Timișoara au organizat o razie avand drept scop combaterea accidentelor rutiere.…

- Eveniment 46 de șoferi au ramas pietoni in minivacanța de Rusalii; șase accidente rutiere pe drumurile din județ iunie 22, 2021 11:05 Polițiștii teleormaneni au dat aproximativ 350 de sancțiuni contravenționale in valoare de peste 170.000 de lei, au reținut 46 de permise de conducere și au retras…

- Ieri, 16 iunie 2021, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiul Alba Iulia, in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera. Politistii au urmarit, in special, depistarea conducatorilor auto care nu acorda prioritate pietonilor, precum și a pietonilor…