Cinci sefi de state, intre care cel american, Joe Biden, si cel roman, Klaus Iohannis, au semnat o declaratie comuna, la summitul NATO de la Washington, in care se angajeaza sa livreze Ucrainei cinci sisteme de aparare aeriana Patriot si Aster 30. Carmen Gavrila are detalii despre planurile aliatilor, la 75 de ani de la crearea NATO. Reporter: Declaratia comuna este semnata de presedintele american, cel roman, premierul olandez, cancelarul german, premierul italian si de presedintele ucrainean. In text este prevazut ca Ucraina va putea folosi imediat baterii Patriot donate de Statele Unite, Germania…