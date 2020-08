Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bacau a dispus masura arestului la domiciliu, pe o perioada de 30 de zile, pe numele a cinci sefi de la Romsilva Bacau - Ocolul Silvic Comanesti, acuzati ca au luat o mita de 4,6 milioane lei. Potrivit unui comunicat al DNA, au fost arestati la domiciliu Aurel Paslaru, la…

- Q Magazine prezinta, in exclusivitate, Raportul rezultat in urma unei acțiuni de control realizate la Ministerul Sanatații in perioada 02.06.2020 – 02.07.2020, vizand modul de gestionare a resurselor publice in perioada starii de urgența. Echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de Conturi…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul șef al ASF, Dan Radu Rusanu, sa primeaasca de la stat despagubiri de 70.000 de lei reprezentand onorariile avocatilor care l-au reprezentat in procesul in care a fost arestat si ulterior achitat. Rusanu ceruse daune de 6,5 milioane de lei. „Admite apelul. Anuleaza…

- Un numar de 24 de manipulanti marfa, angajati la depozitul din Stefanesti al companiei de curierat Fan Curier, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza compania. Aceasta este una dintre cele mai mari firme de curierat din Romania și prima care a luat masuri de prevenție, evitand contactul…

- Fostul episcop al Husilor, Corneliu Barladeanul, pe numele de mirean Corneliu Onila, a fost retinut joi, pentru 24 de ore, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, dupa ce la dosarul penal au ajuns filmari video pe care DNA Iași nu le a utilizat in cadrul unei anchete penale,…