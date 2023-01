Stiri pe aceeasi tema

- Cinci barbati rusi traiesc din octombrie in zona dintre plecari si duty free a Aeroportului International Incheon, fara sa poata intra pe teritoriul Coreei de Sud, care refuza sa le acorde statutul de refugiati, dupa ce au fugit din Rusia pentru a se sustrage mobilizarii partiale declarate de catre…

- Grupului celor Sapte (G7) va incerca in februarie sa stabileasca doua plafoane de pret pentru produsele rafinate rusesti, unul pentru produsele comercializate cu preturi mai mari fata de titei si celalalt pentru cele care se tranzactioneaza cu reducere, a spus un oficial G7, citat de Reuters.…

- Spionajul militar din Ucraina a sustinut ca Rusia ar urma sa ordone mobilizarea a 500.000 de recruti in ianuarie, in plus fata de cei 300.000 chemati la arme in octombrie, un alt semnal aparent ca Vladimir Putin nu are intentia de a pune capat razboiului, scrie The Guardian, citat de news.ro.…

Ambasadorul SUA la Kiev, Bridget Brink, a comentat atacurile lansate de rusi asupra Ucrainei in primele ore ale Anului Nou. Intr-un mesaj postat pe Twitter, diplomatul scrie ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu intelege ca ucrainenii sunt facuți din otel.

Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care extinde restrictiile asupra promovarii a ceea ce denumeste "propaganda LGBT", interzicand practic orice exprimare in public a comportamentului sau stilului de viata LGBT in Rusia, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.

Presedintele Biden a spus ca doreste sa vorbeasca cu Vladimir Putin numai daca liderul rus isi menifesta dorinta de a pune capat razboiului din Ucraina, anunța Rador.

Rusia a mutat aproximativ 100 de rachete de tip S-300 și S-400 pe teritoriul sau, iar ochii sunt deja ațintiți asupra lui Vladimir Putin, in timp ce temerile ca ar intenționa sa foloseasca o bomba murdara in Ucraina tocmai cand razboiul este pe cale sa implineasca noua luni, anunța 20 Minutos, citat…

Naționalistul de extrema dreapta din Rusia, Aleksandr Dughin, supranumit „creierul lui Putin" a rupt tacerea și a cerut ca liderul rus sa fie indepartat de la putere și ucis, scrie Mirror.co.uk