Stiri pe aceeasi tema

- Nord Stream 2 toarna gaz peste relatiile transatlantice. Insa, atunci cand Donald Trump a atacat Germania la summitul NATO pentru ca se lasa cucerita energetic de Rusia, un buton de panica ar fi trebuit sa se declanseze la Bucuresti. In caz ca nu stiam, soarta gazoductului de care depinde tot traseul…

- Anton Schlecker, cândva unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri din Germania, detinatorul unui lant de mii de farmacii, trebuie sa faca fata unui nou proces. El este banuit ca ar fi directionat peste 20 de milioane de euro de la creditori în conturile familiei sale, înainte…

- Mircea Badea, prezentator celebru in Romania, a facut un show de excepție in cadrul emisiunii pe care o modereaza. Acesta a ras și a „lovit” in Germania cat a putut, dupa eliminarea acesteia din grupele Cupei Mondiale.

- Mircea Badea, prezentator celebru in Romania, a facut un show de excepție in cadrul emisiunii pe care o modereaza. Acesta a ras și a „lovit” in Germania cat a putut, dupa eliminarea acesteia din grupele Cupei Mondiale.

- Mexic – Suedia, in Grupa F a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia 2018 (ora 17:00, TVR 2). Mexicul nu si-a asigurat calificarea in optimile de finala desi a invins Germania, campioana mondiala en-titre, si Coreea de Sud in primele doua etape. Mexic – Suedia 0-0 LIVETEXT, AICI. CLASAMENTELE GRUPELOR,…

- Romania se afla pe locul trei in Uniunea Europeana cu cele mai multe companii mijlocii si mari dupa numarul salariatilor, inaintea tarii noastre aflandu-se Germania si Luxemburg, arata un raport publicat miercuri de Eurostat. In 2015, in Romania, 1,8% din companii au fost mijlocii (intre…

- Ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu, apreciaza ca o eventuala suspendare a presedintelui Klaus Iohannis ar insemna o modificare severa care ar duce la fragilizarea stabilitatii politice in Romania, ceea ce ar avea efecte. "Nu ma amestec in afacerile politice interne, decat ale Germaniei…

- Romania este pentru Germania una dintre cele mai importante piete-sursa din Europa, astfel ca Germania a inregistrat o premiera istorica de peste un milion de innoptari din partea turistilor romani, in anul 2017, potrivit datelor inregistrate miercuri de Organizatia Germana pentru Turism. …