Cinci români și-au pierdut viața într-un cumplit accident petrecut în Ungaria Accidentul, in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Harghita, a avut loc la kilometrul 94 al autostrazii M1, pe direcția Gyor. Șoferul microbuzului ar fi intrat violent in spatele unui TIR. Cinci persoane au ramas incarcerate, iar echipajele de medici sosite la fața locului au declarat decesul acestora. Este vorba de cinci adulți, […] The post Cinci romani și-au pierdut viața intr-un cumplit accident petrecut in Ungaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alți cinci pacienți cu COVID-19 vor fi transferați, duminica, in Ungaria, a anunțat Ministerul Sanatații. Pacienții provin din spitalele județului Bihor și vor ajunge in centrul universitar din Debrecen. Pana in prezent, un numar de 25 pacienți au fost transferați și se afla deja in secțiile ATI din…

- Accidentul a avut loc luni dimineața, in jurul orei 9. Șoferul uui auttotursm cu mulți cai putere nu a acordat prioritate unui TIR. A fost izbit cu putere de mastodont, transformand autoturismul intr-un morman de fiare. In mod miraculos, șoferul a supraviețuit. In urma impactului, mașina a fost pur…

- Doi șoferi de 20 și 40 de ani și-au pierdut viața in aceasta dimineața intr-un cumplit accident de circulație care a avut loc in localitatea clujeana Capușu Mare. Impactul a fost atat de puternic incat cele doua mașini s-au transformat intr-un morman de fiare. Accidentul rutier a avut loc la ieșirea…

- Tragedie in localitatea argeșeana Rudeni. O fata de 12 ani și-a pierdut viața, iar șase persoane au fost ranite, inte care și copii, dupa ce o mașina a intrat intr-un TIR. Accidentul s-a produs in jurul orei 5.30, pe DN 73, in zona localitatii Mihaesti, satul Rudeni, din judetul Arges. Un TIR si o masina…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața intre localitațile Lețcani și Podu Iloaiei. Se pare ca șoferul bause inainte de a se urca la volan, iar intr-o curba a facut o menevra greșita, autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat. Autoutulitare a luat foc. Pasagerul din dreapta a fost proiectat…

- Accidentul a avut loc luni noapte, in provincia Middenmeer dupa ora 23.30. Potrivit informațiilor oferite de autoritați, microbuzul era plin cu romani. Șoferul a pierdut controlul volanului intr-o curba, pe N248. Cand au sosit la fața locului polițiștii au constat ca lipsea cheile din contact. Un microbuz…

- La doar cateva sute de metri de accidentul mortal de pe Autostrada București Pitești la care intervine elicoperul SMURD, șoferul unei cisterne incarcata cu gaz lichefiat (GPL) a intrat pe contrasens și a rupt desparțitoarele de metal, potrivit Poliției Romane. Potrivit primelor informații, șoferul cisternei…

- Doi barbați și doua femei au murit vineri dimineața dupa ce mașina in care se aflau a intrat violent intr-un TIR. Accidentul a avut loc in Sibiu, pe Calea Șurii Mici, iar cele patru victime erau din județul Prahova. Cele patru persoane au ramas incarcerate in urma impactului. Pompierii sosiți la fața…