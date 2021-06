Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din orașul german Bobingen, Augsburg, din landul Bavaria, a fost concediat de la un centru de vaccinare dupa ce a vaccinat impotriva COVID-19 copilul de 9 ani. Tatal fetei a facut plangere la poliție. Medicul este cercetat sub suspiciunea de vatamare fizica rezultata din neglijenta, iar membrii…

- Principala gara feroviara din Stuttgart a fost inundata duminica, nivelul apei ajungand pana la 30 de centimetri in urma unor furtuni severe care s-au produs in mai multe regiuni ale Germaniei, a anuntat Politia locala, citata de DPA. Canalizarea infundata a contribuit partial la aceasta inundatie,…

- Polițiștii au incercat sa-l imobilizeze pe barbatul violent cu spray cu piper, insa fara succes. Dupa ce au deschis focul, barbatul a fost grav ranit și, deși medicii de pe ambulanța i-au acordat primul ajutor, a decedat la scurt timp.Poliția germana investigheaza o posibila motivatie radicala sau religioasa…

- La Vama Nadlac se sta cate 3 ore la intrarea in țara, zilele acestea, cand mii de romani se intorc in țara, pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Poliția de Frontiera a mai deschis cinci artere, dar tot nu face fața traficului. Mii de romani stau la cozi interminabile, zilele acestea, in Vama Nadlac…

- Un tanar de 25 de ani a cazut, marți, de la etajul cinci al unui bloc in construcții din Galați, acesta fiind in stare grava. Ancheta se desfașoara in prezența inspectorilor de munca. Accidentul de munca a avut loc marți pe un șantier unde se construiesc blocuri in Galați.Tanarul de 25 ani a cazut de…

- Dezastrul militar din toamna anului 1916 a condus la un numar foarte mare de prizonieri romani ajunși in lagarele Puterilor Centrale. Dificultațile infruntate de autoritațile romane la sfarșitul anului 1916 și inceputul celui urmator a facut ca preocuparea pentru soarta acestor prizonieri sa fie redusa.…

- Munchen-ul a introdus duminica noapte, de la 22:00 la 05:00, stare de asediu, deoarece incidența cu COVID-19 a depașit 100 pentru a treia zi. Poliția a fost vazuta patruland și inspectand videoclipuri pe strazile in mare parte goale ale acestui oraș german. Fii la curent cu toate știrile…