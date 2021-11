Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 12.00: Anchetatorii au descoperit la una dintre perchezițiile efectuate, marți, cateva zeci de mii de euro, precum și certificate de vaccinare atat in alb, cat și completate. In jur de 50 de persoane vor fi duse, in aceasta dupa-amiaza, la audieri, la sediul DNA din Oradea. Din primele informații,…

- Turiști din Bulgaria, Romania și Macedonia de Nord, care detin certificate eliberate de țara lor, dar care nu apar in sistemul de certificare elen, sunt refuzați de comercianți la intrarea in magazine. Și asta in urma informațiilor cu privire la existența mai multor certificate false de vaccinare in…

- Printre zecile de persoane care au cerut certificate fictive de vaccinare anti-COVID se afla membri ai unui lot olimpic si un subofiter de la Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte Prahova, se arata in motivarea Tribunalului Prahova, care a dispus cercetarea sub control judiciar a celor patru inculpati…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, marti, in Bucuresti, de 16,13 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Rata de infectare din Capitala a scazut pentru a patra zi la rand. Astfel, incidența cazurilor de COVID este astazi de 16,13, dupa ce luni a fost de…

- Un Raport al Institutului Național de Sanatate Publica, cu privire la situația persoanelor confirmate cu infecție SARS-CoV-2 dupa vaccinare, pana la 1 octombrie 2021, arata ca un numar de 28.929 de persoane au avut un test pozitiv de infecție cu virusul SARS-CoV2, dupa administrarea primei doze de vaccin…