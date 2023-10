Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la protecția Consumatorului au descins in zona de food de la Iulius Mall, iar in urma controalelor au aplicat 27 amenzi, in valoare de 283.000 lei si 7 avertismente. Comisarii CJPC Cluj au identificat mai multe deficiențe: • folosirea unor vitrine neigienizate, pentru depozitarea produselor…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Cluj au descins in zona food court de la Iulius Mall Cluj, in urma unor sesizari, și au inchis temporar cinci locații. Au fost aplicate 27 amenzi, in valoare de 283.000 lei si 7 avertismente.In urma acțiunii, comisarii CJPC Cluj au identificat mai multe…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a continuat verificarile desfașurate la unitațile de alimentație publica din Timișoara. La doua restaurante cunoscute au fost descoperite numeroase probleme, fiind decisa oprirea temporara a activitații. Problemele au fost gasite la SC Opt condimente…

- Acitivtatea a doua restaurante din Timișoara a fost suspendata temporar, pana la remedierea neregulilor, dupa un control operativ al inspectorilor Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș. Daca ieri a fost oprita temporar activitatea la Taverna Racilor, astazi a venit randul Restaurantului…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor a efectuat astazi un control operativ in zona Complexului Studențesc din Timișoara, fiind verificate 10 restaurante: SC ENTERTEIMENT FUN CLUB SRL (Restaurant Dinar), SC IZARAD KDO SRL (Fast food),SC SCARLATESCU CRISTIAN J.R.…

- Miercuri, comisarii de la Protecția Consumatorilor Timiș au desfașurat un control operativ in zona Complexului Studențesc din Timișoara. Potrivit șefului Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, este inacceptabil cum ințeleg anumiți operatori economici sa-și desfașoare activitatea.…

- Nereguli extrem de grave descoperite de inspectorii de la Protecția Consumatorilor in Baile Herculane. Cinci restaurante au fost inchise in urma unui control desfașurat la peste 30 de unitați de alimentație publica și de cazare din stațiune.

- Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest a desfașurat miercuri o acțiune de control in stațiunea Baile Herculane. Astfel au fost verificați un numar de 35 de operatori economici (magazine alimentare, restaurante, fast food, hoteluri și pensiuni). La acțiune au participat comisari…