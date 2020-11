Stiri pe aceeasi tema

- Cinci regiuni ale Italiei intra in lockdown, de joi 5 noiembrie pana in 3 decembrie, conform ultimului decret semnat de premierul Giuseppe Conte pe parcursul nopții de marți spre miercuri, dupa o serie de tensiuni.

- Guvernul italian se pregatește de lockdown total in zonele cu cele mai multe cazuri de Covid-19. Oamenilor vor avea interzis sa intre sau sa iasa din orașele mari ale Italiei, respectiv cele desemnate a fi zone cu risc ridicat de infectare cu coronavirus, noteaza Bloomberg, care citeaza un nou decret…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat duminica seara o noua serie de masuri pentru a stopa recrudescenta COVID-19, in special restrictii legate de barurile si restaurantele si extinderea muncii de la distanta, noteaza AFP.

- Pentru orașul Veneția, sambata, 3 octombrie, a fost prima zi de maree inalta din acest sezon. A fost, de asemenea, ziua in care, dupa decenii de intarzieri și de controverse, autoritațile au testat cu succes barierele care protejeaza orașul de inundații, conform CNN.Era de așteptat ca mareea sa atinga…

- Noi restrictii pentru romanii care merg in Italia. Care sunt regulile care se aplica de luni Apar noi reguli pentru romanii care merg in Italia, incepand de luni, 7 septembrie, au anuntat autoritatile italliene. Romanii care merg in Italia vor sta, incepand de luni, timp de 14 zile in izolare. Decizia…

- Guvernul italian, in frunte cu premierul Giuseppe Conte, a primit, joi, instiintarea ca va fi anchetat privind modul in care a gestionat criza sanitara in ultimele luni. Sesizata de victimele pandemiei si de avocatii acestora, Procuratura Romei va audia depozitiile deminitarilor italieni,…