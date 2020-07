Stiri pe aceeasi tema

- Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar dupa investigatiile medicale si acordarea primului ajutor medical, se va cerceta pentru identificarea cauzei probabile si a circumstantelor in care s a produs explozia.Explozie, probabil in urma unor acumulari de gaze, intr o incapere a unei constructii anexe,…

- Cel putin 2 persoane au fost ucise si alte 73 ranite in urma unei puternice explozii survenite vineri la o uzina de artificii in Turcia, au anuntat autoritatile, adaugand ca intre 150 si 200 de angajati se aflau acolo in momentul deflagratiei, potrivit AFP.

- Un numar de 13 oameni au fost murit si alti 6 au fost raniti in urma unei explozii provocate de o scurgere de gaze la o clinica medicala din nordul capitalei iraniene Teheran, potrivit unui oficial al statului, citat de agentia de presa Fars, transmite Reuters.

- Cisterna, care transporta gaz petrolier lichefiat, a explodat pe o iesire de autostrada din orasul Taizhou, provincia Zhejiang, sambata dupa-amiaza. Cauza accidentului, nu este inca stiuta, potrivit presei locale. Citeste si: Explozie intr-o cladire din Los Angeles. Cel putin 10 pompieri au fost…

- O explozie a avut loc, joi dimineața, intr-un bloc de locuințe din Brașov, in urma careia o persoana a suferit arsuri de gardul I pe fața și pe maini, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov potrivit Mediafax.Explozia a avut loc, joi, in jurul orei 7.00, la etajul trei…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc vineri dupa-amiaza la fabrica de armament de la Cugir. In urma evenimentului, doua persoane au fost ranite, dintre care o femeie, cu arsuri pe aproximativ 40% din suprafața corpului și o alta cu arsuri membru superior. Explozia s-a produs in zona tunelului de…

