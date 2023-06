Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs vineri in jurul orei 22:00 pe raza localitații Pojorata, pe DN 17. Potrivit ISU Suceava, la fața locului au ajuns pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare, doua ambulanțe SMURD B2, cu sprijinul a șase echipaje SAJ. Este vorba despre un carambol intre doua…

- O autospeciala de Poliție a fost implicata intr-un accident, joi, in timp ce circula in interes de serviciu in localitatea Berceni, județul Ilfov. Cei doi polițiști au fost raniți, fiind transportați la spital.

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineața in localitatea Ilișești, din județul Suceava! Doi tineri, de 24, respectiv 25 de ani, au murit in urma coliziunii dintre un autotren și un autoturism, pe DN 17, intre Paltinoasa și Ilișești. Pompierii ajunsi la fata locului au gasit victimele incarcerate,…

- Accident rutier in lant, duminica dupa-masa, pe drumul ce leaga Lugojul de Caransebes. Au fost implicate cinci autovehicule. Patru persoane au fost ranite si transportate la spital, iar una a murit. Accident grav, duminica dupa-masa, pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 470+300 de metri, in apropierea…

- Accident rutier in lanț, duminica dupa-masa, pe drumul ce leaga Lugojul de Caransebeș. Au fost implicate cinci autovehicule. Patru persoane au fost ranite și transportate la spital, iar una a murit Traficul in zona este blocat.

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident in care au fost implicate un autotren, o autoutilitara si alte trei autoturisme, produs duminica, intre Caransebes si Lugoj.”Pe DN 6 Caransebes-Lugoj, la kilometrul 470+300 de metri, in apropierea localitatii Constantin Daicovici, judetul Caras-Severin,…

- Un autoturism condus de un tanar a intrat in coliziune cu un altul care venea din sensul opus, apoi a mai izbit o mașina, tot pe contrasens, in Pitești. Toți conducatorii auto implicați in accident sunt raniți.

- Primele verificari arata ca un barbat de 47 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe DE 79 dinspre Rovinari catre Targu Jiu, a intrat pe contrasens, lovind doua autovehicule conduse de o femeie de 34 de ani, respectiv un tanar de 21 de ani.In urma impactului deosebit de…