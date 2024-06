Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara intre un autoturism și un autocar, in localitatea Harlești, comuna Filipești, județul Bacau. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit ISU…

- La fața locului au fost trimise 1 autospeciala de stingere, 1 autospeciala de descarcerare, 1 autospeciala pentru transportul victimelor multiple și 5 ambulanțe SMURD. De asemenea, in sprijinul echipajelor operative au intervenit și 5 ambulanțe aparținand serviciului județean de ambulanța. Clipe de…

Accident grav pe DN 2. Un autocar și un autoturism implicate. Autoturismul a fost proiectat intr-un stalp

- Autoritatile din judetul Salaj au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Sase persoane au faost ranite si primesc ingrijiri.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H Letca-Nusfalau,…

