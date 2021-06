Cinci puncte de prim-ajutor pe timp de caniculă vor fi deschise la Timişoara şi Lugoj/ Recomandările meteorologilor Autoritatile din judetul Timis au organizat cinci puncte de prim-ajutor pe timp de canicula, la Timisoara si Lugoj, avand in vedere ca meteorologii au emis Cod rosu de canicula pentru joi si vineri, perioada in care temperaturile vor ajunge la 41 grade Celsius. Potrivit reprezentantilor Diractiei de Sanatate Publica Timis, au fost organizate cinci puncte de prim ajutor, la Timisoara si in Lugoj, in principalele locuri aglomerate, acestea urmand sa functioneze de joi, in intervalul orar 11.00 – 19.00. La Timisoara, astfel de puncte de prim-ajutor vor functiona la: Oficiul Postal nr. 1 – B.dul Revolutiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

